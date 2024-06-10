Pendikspor'dan Erencan Yardımcı açıklaması

Pendikspor, kiralık sözleşmesi sona eren Erencan Yardımcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'a geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:01
Pendikspor'dan Erencan Yardımcı açıklaması
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Süper Lig'e veda eden Pendikspor'da bir ayrılık gerçekleşti.

İstanbul temsilcisi, kiralık sözleşmesi sona eren Erencan Yardımcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

22 yaşındaki Erencan Yardımcı, bonservisinin bulunduğu Eyüpspor'a döndü.

Pendikspor'da 28 maçta süre bulan genç futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.


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