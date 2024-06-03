Süper lig devinden Erencan Yardımcı hamlesi!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:16

Güncelleme: 03.06.2024 - 09:16

Önümüzdeki sezon eksiksiz bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, hücum hattında rotasyonu genişletecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin arkasını güçlendirecek sarı-kırmızılılar, yerli forvet de alacak. Galatasaray, bu doğrultuda oluşturulan transfer listesinde Erencan Yardımcı'yı üst sıraya yazdı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu için Eyüpspor'la görüşmeler başladı.

ERENCAN'IN PERFORMANSI

Sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Erencan, 28 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray 2021'de 5 milyon liraya Eyüpspor'a sattığı ve Avrupa listesinde altyapıdan yetişen oyuncu kuralını karşılayan genç forveti bir an önce kadrosuna katmak istiyor.