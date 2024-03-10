Pendikspor'dan TFF'ye tepki: 'Senaryonuz işlemeye devam ediyor'

Pendikspor, Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Kulüpten yapılan paylaşımda "Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 23:25
Pendikspor'dan TFF'ye tepki: 'Senaryonuz işlemeye devam ediyor'
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Pendikspor Kulübü, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık. Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor."

 

NE OLMUŞTU?

Pendikspor'da, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında 2 kırmızı kart görülmesi üzerine teknik direktör İbrahim Üzülmez itirazları sonucu kırmızı kart görmüş ve maçın ardından konuşan yardımcı antrenör Eren Şafak, "Maçta emeğimiz çalındı" ifadelerini kullanmıştı.


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