Pendikspor'dan TFF'ye tepki: 'Senaryonuz işlemeye devam ediyor'
Pendikspor, Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Kulüpten yapılan paylaşımda "Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor" denildi.
Pendikspor Kulübü, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;
"Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık. Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor."
Tarafsızlık:— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) March 10, 2024
''Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık''
SENARYONUZ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR, LİG SONUNDA AMAÇLADIĞINIZ FİNALİ OYNATMAK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ! pic.twitter.com/QlTBS0iWk5
NE OLMUŞTU?
Pendikspor'da, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında 2 kırmızı kart görülmesi üzerine teknik direktör İbrahim Üzülmez itirazları sonucu kırmızı kart görmüş ve maçın ardından konuşan yardımcı antrenör Eren Şafak, "Maçta emeğimiz çalındı" ifadelerini kullanmıştı.
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