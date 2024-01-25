Pendiksporlu Leandro Kappel denetime takıldı: Trafik cezası yedi!

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen Surinamlı futbolcu Leandro Kappel, şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:22
Pendiksporlu Leandro Kappel denetime takıldı: Trafik cezası yedi!
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Pendiksporlu futbolcu Leandro Kappel, Maltepe E5 karayolunda emniyet şeridinde ilerlediği sırada, bölgede denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. 

Surinamlı futbolcu, şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle 6.439 TL para cezasına çarptırıldı.

34 yaşındaki Surinamlı futbolcu, Pendikspor formasıyla 11 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist katkısı verdi.


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