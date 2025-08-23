Pep Guardiola'dan Ederson için açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.08.2025 09:28:00
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ederson ile ilgili konuştu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde cumartesi günü Tottenham ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Guardiola, Galatasaray'a transferi gündemde olan ve ligin ilk haftasındaki Wolverhampton maçında forma giymeyen kaleci Ederson'un maçta oynayıp oynamayacağına yönelik, "Göreceğiz. Antrenmanlarda iyiydi. Kaleci antrenörü ile konuşacağız ve durumunu göreceğiz." dedi.

Başarılı teknik adam, "Brighton maçı bitene kadar transfer dönemi devam ediyor. O maçtan sonra, "Tamam, artık bitti" diyebileceğiz. Dürüst olmak gerekirse, birkaç oyuncuyla ilgili neler olacağını bilmiyorum. Kim gelecek, kim kalacak, kim gidecek bilmiyorum! Menajerler işlerini yapıyor, kulüpler kendi kararlarını veriyor, oyuncuların da görüşleri var, sonra neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

