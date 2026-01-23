Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı için açıklama: 'Kaybetmememiz gerekiyor, bunu biliyorum'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, lig aşamasının son maçında İngiliz devi Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-Kırmızılılar play-off turu, Manchester City ise ilk 8'e kalıp doğrudan bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Devler Ligi'ndeki son maçında sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan İngiliz ekibinde deneyimli çalıştırıcı Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Premier Lig'de Wolverhampton ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'de Guardiola, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Maç kaybedemeyiz, değil mi? Kaybedemeyiz, öyle mi? Manchester City o kadar mükemmel ki maç kaybetmememiz gerekiyor, bunu biliyorum. Olan bu, evet.

Dinamikleri değiştirmeli ve Wolverhampton ile Galatasaray maçlarını kazanmalıyız."

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI ARSENAL"

Öte yandan Katalan hoca, Premier Lig'de şampiyonluk yarışı verdikleri Arsenal için "Arsenal, şu anda dünyanın en iyi takımı" açıklamasında bulundu.