Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan'a büyük övgü!

6.09.2025 17:10:00
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan için övgü dolu sözler söyledi. Pep, eski öğrencisine hayranlığını bir kez daha gösterdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere'de katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a transfer olan eski öğrencisi İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Programda kulüp CEO'su Ferran Soriano'nun "Sana bir soru… İşte yaptığın tüm transferler, içlerinden en iyisini seçmelisin" şeklindeki sorusuna cevap veren Guardiola, hiç düşünmeden İlkay Gündoğan'ı işaret etti.

Sportif direktör Txiki Begiristain'in favorisinin John Stones olduğunu belirtmesinin ardından Guardiola, "İlkay Gündoğan'ı tercih ediyorum. O çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adamın bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırdı.

Pep'in yıllarca takımın liderliğini teslim ettiği yıldız oyuncu, kariyerine artık Galatasaray'da devam ediyor.

