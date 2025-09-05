İbrahim Göknar, Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına aday oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 16:48:00
İbrahim Göknar, Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray camiasının duayen isimlerinden İbrahim Göknar, Sarı-Kırmızılı kulübün en yüksek istişare organı olan Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını duyurdu. 

Göknar, yaptığı açıklamada, “Değerli Galatasaraylılar. Oldukça uzun zamandır Galatasarayımızın hemen hemen her konusunda proaktif bir şekilde özgün düşüncelerimi sizler ile paylaşmaktayım. Galatasarayımızın yazılı veya yazılı olmayan değerlerine tam sadakat ile bağlı olarak günümüz koşullarını da kulübümüzün menfaatlerini en ön planda gözeterek objektif bir şekilde izlemekteyim. Bu görüşlerim çerçevesinde çok değerli Galatasaray üyelerinin tarafıma gösterdikleri teveccüh ve destekleri için çok teşekkür ederim. Henüz vakit erken olmasına rağmen 2026 Mart ayında yapılacak olağan Divan Kurulu seçimlerinde başkan adaylığı için o çok onurlu göreve hazır olduğumu bilgilerinize arz ederim” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #Divan Kurulu

