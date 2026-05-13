Pep Guardiola'dan Lamine Yamal'a destek!

13.05.2026 17:23:00
Cumhuriyet Spor
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyan Lamine Yamal hakkında konuştu.

Barcelona'nın kutlamalarında Filistin bayrağıyla görüntülenen Lamine Yamal hakkında konuşan Pep Guardiola, futbolcuların yalnızca saha içiyle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu.

"Lamine Yamal'ın kutlamalardaki tutumu ve futbolcuların saha dışı meselelere karışması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna deneyimli teknik adam, şu yanıtı verdi:

"Peki sen de kendi yetkinlik alanın dışında şeylere karışmamalı mısın? Sen buradasın ki bana Crystal Palace maçını sorasın. Yine de sorunu cevaplayacağım... 

Futbolcu bir rol modeldir, milyonlarca insan ona özenir ve görüşü etkilidir, bu yüzden gerekirse görüşünü paylaşmalıdır.

Karını ve çocuklarını evlerin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada basın toplantısında çıkıp sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır!!

Sen bizim ne hakkında konuşmak istediğimiz konuları seçmiyorsun. Lamine'in pozisyonu gurur duyulması gereken bir şey, şu anda dünyanın konuştuğu konu haline geldi."

