Lamine Yamal kutlamalarda Filistin bayrağı taşıdı

12.05.2026 11:09:00
Barcelona, İspanya La Liga'nın 35. haftasında sahasında Real Madird'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu resmen ilan etti. Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Lamine Yamal, Filistin bayrağı ile şampiyonluk kutladı.

Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal, destek amaçlı Filistin bayrağı taşıdı.

İspanya La Liga ekibi, Filistin halkına destek amacıyla Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutladı.

18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.

Barcelona sahasında Celta Vigo'yu tek golle geçti İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Barcelona'nın golünü penaltıdan Lamine Yamal attı. Yamal, golü sonrası sakatlandı ve oyundan çıktı.
Barcelona'dan şampiyonluk yolunda dev adım! Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi 2-0 mağlup etti.
Osasuna'yı 2 golle devirdi: Barcelona şampiyonluğa koşuyor La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.