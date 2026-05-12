Lamine Yamal kutlamalarda Filistin bayrağı taşıdı

Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal, destek amaçlı Filistin bayrağı taşıdı.
İspanya La Liga ekibi, Filistin halkına destek amacıyla Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutladı.
18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.