Manchester City'den zirve yarışında kritik kayıp

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'ı takibini sürdüren Manchester City, West Ham United deplasmanında 2 puan bıraktı.
Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümü golsüz tamamlanırken 31'de Bernardo Silva Manchester City'yi öne geçirdi. Ev sahibi West Ham, 35'te Konstantinos Mavropanos'la eşitliği sağladı ve ilk devre 1-1' sona erdi.
İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, aradığı golü bulamadı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Manchester City puanı 61, West Ham United 29 yaptı.
Bir maçı eksik olan Manchester City, Arsenal'ın 9 puan ardında ikinci sırada yer alıyor. Manchester City hafta içinde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le karşılaşacak.
Pep Guardiola'nın ekibi, gelecek hafta ligde şampiyonluk için yarıştığı Arsenal'la İngiltere Lig Kupası finalinde mücadele edecek.