Manchester City'den zirve yarışında kritik kayıp

15.03.2026 09:41:00
Premier Lig'de Manchester City, şampiyonluk yarışında West Ham United'a takıldı. West Ham United'la berabere kalan Manchester City, üst üste ikinci beraberliğini aldı.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'ı takibini sürdüren Manchester City, West Ham United deplasmanında 2 puan bıraktı.

Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümü golsüz tamamlanırken 31'de Bernardo Silva Manchester City'yi öne geçirdi. Ev sahibi West Ham, 35'te Konstantinos Mavropanos'la eşitliği sağladı ve ilk devre 1-1' sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, aradığı golü bulamadı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Manchester City puanı 61, West Ham United 29 yaptı.

Bir maçı eksik olan Manchester City, Arsenal'ın 9 puan ardında ikinci sırada yer alıyor. Manchester City hafta içinde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le karşılaşacak. 

Pep Guardiola'nın ekibi, gelecek hafta ligde şampiyonluk için yarıştığı Arsenal'la İngiltere Lig Kupası finalinde mücadele edecek.

Vitor Pereira'dan Manchester City'ye çelme! Kümede kalma savaşı veren Nottingham Forest, Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Nottingham Forest, Vitor Pereira ile Premier Lig'de ilk puanını Manchester City'den aldı.
Valverde maça damga vurdu: Real Madrid, Manchester City'yi yıktı! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, konuk ettiği Manchester City'yi Federico Valverde'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Manchester City FA Cup'ta çeyrek finalde! Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.