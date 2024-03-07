Pep Guardiola: 'Geldiğimde kimse buna inanmıyordu'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 19:03

Güncelleme: 07.03.2024 - 19:03

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Kopenhag'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

Manchester City'e ilk geldiği zamanlarda kimsenin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını düşünmediğini söyleyen Pep Guardiola şu açıklamaları yaptı:

"Manchester City'e geldiğim zaman takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağına inanmıyordu. Bu bir zaman meselesi, bir süreç. Bize zaman verdiler. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimize inanan bir takımız. Real Madrid ve Bayern Münih ile rekabet ediyoruz."