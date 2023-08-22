Pep Guardiola'dan Manchester City'ye kötü haber
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği ve tecrübeli çalıştırıcının 4-16 Eylül tarihlerindeki milli maç arasından sonra takımın başında yer alabileceği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, bugün sırt probleminden dolayı rutin bir ameliyata alındı" denildi.
TAKIMIN KONTROLÜ YARDIMCISINDA OLACAK
52 yaşındaki İspanyol teknik direktörün son dönemde şiddetli sırt ağrısı çektiği belirtilerek, "Acil ameliyat için Barselona'ya uçtu ve operasyonu başarılı geçti. Pep artık Barselona'da iyileşip rehabilite edilecek" ifadeleri kullanıldı.
Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.???????
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