Pep Guardiola: 'Mourinho'yu anlıyorum'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:36

Güncelleme: 25.01.2025 - 13:36

Manchester City'de bu sezon oldukça altında kalan Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesi verdiği cevapla dikkat çekti.

Başarılı teknik adam, "Sizin için bu sezon ligi ilk 4'te bitirmek şampiyonlukla aynı mı?" sorusunun ardından, "Evet! Eşdeğer mi, hayır! Jose Mourinho, Manchester United'da ligi ikinci sırada bitirmesinin kariyerinin en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum" yanıtını verdi.

Manchester City, ligde bu sezon 22 maçta topladığı 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Pep Guardiola'nın ekibi, bugün (cumartesi) sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.