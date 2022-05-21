Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklama!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, takımın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00
Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklama!
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Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takımdan ayrılacağı konuşulan İlkay Gündoğan için konuştu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmasını istemediğini söyledi.

"BİZİMLE KALSIN İSTİYORUM"

İlkay'ın takımda kalmasını istediğini söyleyen Guardiola, "Bana şahsen sorarsanız, İlkay Gündoğan'ın bizimle kalmasını istiyorum. Burada olamayacağını düşünen kimse yoktur" dedi.

İspanyol teknik adam ayrıca, "Biz kulüp olarak İlkay'ın ayrılmak isteyip istemediğini bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 42 maçta 8 gol ve 7 asist yaptı.


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