Pep Guardiola'dan İngiltere Milli Takımı iddialarına cevap!
Pep Guardiola, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.
EURO 2024 finalinde İspanya'ya mağlup olan İngiltere Milli Takımı'nda Gareth Southgate, görevinden istifa etmişti. Takımın başına geçici olarak U21 Teknik Direktörü Lee Carsley'i getiren İngiltere'de Pep Guardiola ismi gündeme gelmişti.
"DÜŞÜNMEM GEREKİYOR"
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere Milli Takımı iddialarına ilişkin de konuştu. Guardiola yaptığı açıklamada, "Manchester City'deki kariyerimi henüz bitirmedim, hala düşünmem gerekiyor" dedi.
"HAYATTA HER ŞEY OLABİLİR"
Guardiola ayrıca, "İngiltere teknik direktörü olacağım doğru değil. Henüz hiçbir şeye karar vermedim. Hayatta her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
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