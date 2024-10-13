Pep Guardiola'dan Jürgen Klopp itirafı: 'Onlara karşı oynamak...'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 18:57

Güncelleme: 13.10.2024 - 18:57

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jürgen Klopp ile ilgili bir itirafta bulundu.

Başarılı teknik direktör, "Klopp'un Liverpool'u karşılaştığım en zorlu rakipti. Onlara karşı oynamak çok zordu. Bu yüzden başardıklarımızla gurur duyuyorum. Büyük bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın takımı Manchester City ve Klopp'un çalıştırdığı dönemdeki Liverpool, şampiyonluk için öne çıkan adaylar olmuş ve iki ekip de kupa için büyük mücadele vermişti.