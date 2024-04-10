Pep Guardiola'dan Real Madrid başkanına mesaj: 'Florentino Perez'in artık...'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madrid ile 3-3 berabere kaldıkları nefes kesen mücadele sonrasında zemini eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 08:11
Pep Guardiola'dan Real Madrid başkanına mesaj: 'Florentino Perez'in artık...'
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Avrupa’nın kulüp düzeyinde en önemli organizasyonu olan Devler Ligi’nde Real Madrid ile Manchester City çeyrek final ilk maçında karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maç nefes kesti.

Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. 

Guardiola açıklamasında; "Bence güzel bir maç oldu. Real Madrid'e karşı oynamak çok zor çünkü çok iyi savunma yapıyorlar. Diğer taraftan hücumlarında sahip oldukları hız inanılmaz. Geçiş oyununda bu takıma karşı her zaman gol yersiniz, durumu kontrol altına alma şansınız yok. Manchester City'deki ilk sezonlarımda böyle bir maç oynasaydık, 4-1 veya 5-1 kaybederdik. Takımın zihinsel seviyesinin geldiği nokta bu." dedi. 

REAL MADRID BAŞKANI PEREZ'E ELEŞTİRİ

Deneyimli teknik direktör zemin eleştirisi yaptığı konuşmasında; "Çatıyı kapatmışlar, ben gökyüzünü izlemeyi tercih ederim. Stadyum gerçekten etkileyici ama Florentino Perez'in artık saha zeminini düzeltmesi lazım" açıklamasında bulundu. 


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