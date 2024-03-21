Hırvat yıldız Mateo Kovacic'ten Pep Guardiola itirafı!

Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Mateo Kovacic, kendisini en çok etkileyen teknik direktörün Pep Guardiola olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:21
Hırvat yıldız Mateo Kovacic'ten Pep Guardiola itirafı!
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Manchester City forması giyen Mateo Kovacic, kendisini en çok etkileyen teknik direktörleri için gelen soruya cevap verdi.

'NEDEN EN İYİ DEDİKLERİNİ ANLIYORUM'

Kovacic, "Her teknik direktörden bir şeyler öğreniyorsunuz. Gerçekten mükemmel antrenörlerim oldu. Maurizio Sarri ile harika zaman geçirdim. Thomas Tuchel ile birlikte bir adım öne çıktım ve onunla Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Ama beni en çok etkileyen Pep Guardiola oldu. Birçok kişinin neden onu dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gördüğünü anlıyorum" dedi.

Manchester City'de bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.


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