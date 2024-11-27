Pep Guardiola'nın yüzündeki çizikler gündem oldu: Sebebini açıkladı!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:18

Güncelleme: 27.11.2024 - 09:18

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Feyenoord ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Guardiola, "Bizim için zor. Bunun zihinsel mi yoksa teknik bir sorun mu olduğunu bilmiyorum. Bu goller bize karşı olmaz! Normalde maçları kazanmanın bir yolunu buluyorduk ama şu anda kazanamıyoruz. Çözüm arıyorum" ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki teknik direktör, oyunculara yönelik bir mesajı olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Oyunculara bir şey söylememe gerek yok, onlar ne olduğunu çok iyi biliyor..." sözlerini sarf etti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Kevin De Bruyne, Jahmai Simpson-Pusey ve James Mcatee'yi oyuna alarak İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Nathan Ake'yi kenara alan Guardiola, bu 3 değişiklikle ilgili gelen soruya, "Maç hiçbir zaman bitmez ama 3-0'da herhangi bir tehlike görmedim" diye cevap verdi.

Pep Guardiola, "Dinlenmek için iki günümüz var. Sonra tekrar işe koyulmamız gerekiyor. Benim işim oyuncuları toparlamak" dedi.

Öte yandan Pep Guardiola, maç sonunda yüzündeki izlerle ilgili gelen soruya, "Bunu kendi tırnaklarımla yaptım. Kendime zarar vermek istiyorum" cevabını verdi.

Guardiola'nın o görüntüsü:

SIRADAKİ DURAK LIVERPOOL

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Feyenoord'a karşı 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Pep Guardiola'nın ekibinin bu beraberlikle birlikte galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Manchester City'yi, Şampiyonlar Ligi'nin ardından Premier Lig'e dönüşte de oldukça zorlu bir maç bekliyor. Guardiola'nın ekibi, Premier Lig'de pazar günü Liverpool ile Anfield deplasmanında karşı karşıya gelecek.