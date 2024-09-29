Performansıyla beğenileri toplamıştı: Dominik Livakovic'e Avrupa'dan dev talip!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 14:24

Güncelleme: 29.09.2024 - 14:24

Önceki sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Sarı-Lacivertliler'in birçok maçta kalesini gole kapatmasını sağlayan Hırvat eldivene flaş bir talip çıktığı iddia edildi.

NAPOLI'DE HEDEF LIVAKOVIC

Sabah'ta yer alan habere göre; Eljif Elmas transferiyle Fenerbahçe ile iyi ilişkiler kuran Napoli, daha sonra Kim Min-Jae'yi de transfer etmişti. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için de girişimlerde bulunmuştu. Napoli'nin yeni hedefi ise Dominik Livakovic.

Kaleci Alex Meret ile yola devam etmek istemeyen Napoli'nin Livakovic için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 Haziran ayı sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Hırvat kaleci, bu sezon 11 resmi maçta kaleyi korurken 4 maçta kalesini gole kapattı. Livakovic bu maçlarda 13 gol yedi.

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini de 59 kez koruyan Dominik Livakovic'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro olarak gösteriliyor.