Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'de bugün oynanacak olan 4 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 12:35

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

Saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor - Konyaspor maçında Direnç Tonusluoğlu, 19.00'daki Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ise Alper Çetin VAR hakemi olarak görev yapacak.

Günün diğer maçlarının VAR'ları ise şöyle:

16.00 İkas Eyüpspor - Gaziantep FK: Özgür Yankaya

19.00 Sipay Bodrum KF - Adana Demirspor: Mustafa İlker Coşkun


Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #antalyaspor #hakem

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