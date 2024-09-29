Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 12:35

Güncelleme: 29.09.2024 - 12:35

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

Saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor - Konyaspor maçında Direnç Tonusluoğlu, 19.00'daki Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ise Alper Çetin VAR hakemi olarak görev yapacak.

Günün diğer maçlarının VAR'ları ise şöyle:

16.00 İkas Eyüpspor - Gaziantep FK: Özgür Yankaya

19.00 Sipay Bodrum KF - Adana Demirspor: Mustafa İlker Coşkun