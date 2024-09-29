Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'de bugün oynanacak olan 4 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.
Saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor - Konyaspor maçında Direnç Tonusluoğlu, 19.00'daki Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ise Alper Çetin VAR hakemi olarak görev yapacak.
Günün diğer maçlarının VAR'ları ise şöyle:
16.00 İkas Eyüpspor - Gaziantep FK: Özgür Yankaya
19.00 Sipay Bodrum KF - Adana Demirspor: Mustafa İlker Coşkun
Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #antalyaspor #hakem
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