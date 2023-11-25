Performansıyla büyüledi: İtalyan devi, Ferdi Kadıoğlu için geliyor
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor.
İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre, Inter, Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açacak.
17 MİLYONLUK TEKLİF
Çizme basını, Inter'in milli yıldız için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.
Haberde; Inter'in Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasına kadar takip edeceği ve ocak ayında da 17 milyon Euro'luk bonservis teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bilgisi paylaşıldı.
FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ
Fenerbahçe ise; Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Bu fiyatın altında gelecek olan teklifler kabul edilmeyecek.
Ferdi için Avrupa'nın önemli kulüplerinin büyük bir yarışa girmesi bekleniyor.
DEĞERİNİ 12'YE KATLADI
Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 2018 yılında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, güncel piyasa değerini 17 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Sarı-lacivertli ekipte 166 karşılaşmada 15 gol, 20 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, Türk Milli Takımı'nda da 15 maçta 1 gol kaydetti.
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