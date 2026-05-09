Performansıyla eleştirilerin hedefindeydi: Ederson'dan Fenerbahçe kararı

9.05.2026 18:10:00
Fenerbahçe'de son haftaların tartışılan ismi Ederson'un sarı lacivertli ekipten ayrılmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’de yaz transfer döneminin en çok ses getiren isimlerinden biri olan Ederson cephesinde ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.

ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe'de mutsuz olan Ederson, kulüpten ayrılmak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NIN SONUNDA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağından emin olan tecrübeli kalecinin geleceği için turnuva sonunu bekleyeceği aktarıldı.

MAAŞI EN BÜYÜK ENGEL

Ancak 32 yaşındaki file bekçisinin 12 milyon Euro'luk maaşının transferinin önündeki en büyük engel olduğu belirtildi. Bu durumun özellikle Brezilyalı kalecinin ülkesine dönmesini zorlaştırdığı ve Brezilya'ya dönmek istiyorsa maaşının önemli kısmından vazgeçmesi gerektiği ifade edildi.

Ederson'un altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya büyük bir sevgi beslediği ancak buna rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Öte yandan Ederson’un Fenerbahçe kariyerindeki performansı da tartışma konusu oldu.

Özellikle Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yediği hatalı golle yaşanan puan kaybının sorumlusu olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcu, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

Ederson bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta kalesinde 35 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Üç isim listede yer almadı: Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de cezalı Ederson ile birlikte sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe 2000 Derneği'nden Başkan Yıldırım'a tam destek Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım’ın, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından kendisine yakınlığı ile bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde eski başkanlar Tahsin Kaya ve Güven Sazak dönemlerinde yönetici olarak görev yapmış hali hazırda Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'da derneği ile birlikte Başkan Aziz Yıldırım'a destek vererek adaylığı için imza süreci başlattı.
Zalgiris'i 3-1 ile geçti... Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırdı Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off karşılaşmasında konuk olduğu Zalgiris'i uzatmalara giden maçta 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek adını Final Four'a yazdırdı.