Peri masalı gerçek oldu: 2. Lig ekibi, kupa finalinde Sporting'i devirdi

24.05.2026 22:41:00
Portekiz Kupası finalinde Sporting, uzatmaya giden maçta 2. Lig ekibi Torreense'ye 2-1 mağlup oldu.

Sporting Lizbon, Portekiz Kupası final maçında büyük bir şok yaşadı. Portekiz Kupası final maçında Sporting Lizbon, 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi. Estadio Nacional'deki maçta kazanan 2-1 ile Torreense oldu.

Torreense, 4. dakikada Kevin Zohi ile 1-0 öne geçti ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Sporting, 54. dakikada Luis Suarez ile 1-1'i buldu ve 90 dakikadaki 1-1'lik beraberlik sonrası maç uzatmalara gitti.

Sporting, Araujo'nun 109. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Torreense, 113. dakikada Tavares Stopira'nın penaltı golüyle Sporting Lizbon'u 2-1 yedi ve Portekiz Kupası'nı kazandı.

