Peri masalı gerçek oldu: 2. Lig ekibi, kupa finalinde Sporting'i devirdi

Sporting Lizbon, Portekiz Kupası final maçında büyük bir şok yaşadı. Portekiz Kupası final maçında Sporting Lizbon, 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi. Estadio Nacional'deki maçta kazanan 2-1 ile Torreense oldu.

Torreense, 4. dakikada Kevin Zohi ile 1-0 öne geçti ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Sporting, 54. dakikada Luis Suarez ile 1-1'i buldu ve 90 dakikadaki 1-1'lik beraberlik sonrası maç uzatmalara gitti.

Sporting, Araujo'nun 109. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Torreense, 113. dakikada Tavares Stopira'nın penaltı golüyle Sporting Lizbon'u 2-1 yedi ve Portekiz Kupası'nı kazandı.