Torino-Juventus derbisinde skandal: 1 taraftar ağır yaralandı

24.05.2026 22:23:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A'da sezonun son derbisi olan Torino-Juventus maçı öncesinde tribünde taraftarlar birbirine girdi. Bir taraftar ağır yaralandı.

İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonunun son maçında Torino ve Juventus, Torino Stadyumu'nda karşılaşacaktı. Ancak iki takım taraftarları maç öncesinde birbirine girdi.

BİR TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bir Juventus taraftarı kafasından ağır şekilde yaralanınca hemen hastaneye kaldırıldı.

İtalya polisi 8 Juventus taraftarını gözaltına aldı. Takım kaptanları, taraftarları sakinleştirmek için sahaya çıktı. Yaşanan olaylardan dolayı Juventus taraftarları, futbolcuların sahaya çıkmaması için Gatti'yle görüştü.

