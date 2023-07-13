Pertevniyal Koşusu Vizigot’un!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 20:43

Güncelleme: 13.07.2023 - 20:43

Türk eğitiminin en köklü kurumlarından biri oşan Pertevniyal Lisesi’nin kuruluşunun 150. Pertevniyal Spor Klübü'nün 60. yılı onuruna dün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen ve TJK Genel Saymanı Adil Mert Kaya’nın da hazır bulunduğu Pertevniyal Koşusu’nu Mert Çelik’in sahibi olduğu Vizigot isimli at jokeyi Berkant Gökçe ile kazandı.

Kazanan atın sahibi, jokeyi ve antrenörune ödüllerini Pertevniyal Spor Kulübü Başkanı Abdullah Ercanlı, başkan yardımcısı Süleyman Arat verirken, Yönetim Kurulu üyesi ressam Hilal Zıllıoğlu da yağlı boya at tablosu hediye etti…

Osmanlı padişahı Abdülaziz'in annesi, ve II. Mahmud'un eşi olan Pertevniyal Valide Sultan’ın 1872’de hizmete soktuğu Pertevniyal Lisesi, yıllar içindeki mezunları arasında Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şevket Rado, Halit Kıvanç, Metin Akpınar, Zihni Göktay, Doğan Hızlan, Ali Poyrazoğlu, Metin Erksan, Aydın Boysan, Savaş Ay, Neco, Seray Şahiner, Prof.Dr. Nail Kır, Pror.Dr. Cem’i Demiroğlu, Prof. Şener Üşümezsoy, Prof. Murat Akova, Prof. Tufan Tükek, Prof. Kut Sarpyener, Pror. Kaşif Onaran, Pertevniyal Spor Klübü'yle spor dünyasının unutulmazları arasına ilk adımı atan Nezih Alkış, Salih Bora, Alpaslan Eradlı, Ekrem Memnun, Recep Şen, okulun kulüp takımından yetişen Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu gibi ünlüler olan köklü okul halen Anadolu Lisesi olarak Türk Eğitimine hizmet verirken, Pertevniyal Spor Kulübü de cimnastik, basketbol, voleybol branşlarında Türk sporuna genç isimleri sunmaya devam ediyor.