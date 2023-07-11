Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu memleketi Bayburt'a geliyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:24

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:24

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından İnter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'u ziyaret edecek.

HAYRANLARININ FORMALARINI İMZALAYACAK

Çalhanoğlu, 12 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te Aydıntepe yol ayrımında karşılanacak. Aynı gün Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi’ni ziyaret edecek olan Çalhanoğlu, ardından Saray Bahçesi Atatürk Büstü önünde sevenlerine formalarını imzalayacak.

Hakan Çalhanoğlu

RAFTİNG VE FUTBOL MAÇI YAPACAK

Aynı gün akşam 21.00’de ise Arena Halı Saha'da futbol maçında forma giyecek. 13 Temmuz 2023 Perşembe günü Erzurum Köprüsü ile Bent Köprüsü arasında rafting yapacak olan Çalhanoğlu, 14 Temmuz 2023 Cuma günü ise cirit müsabakasını izleyerek, at binecek. Çalhanoğlu, cumartesi günü ise Bayburt’tan ayrılacak.