Petr Cech'ten Galatasaray itirafı
İngiltere Premier Lig'de Chelsea ve Arsenal formalarını giyen, Çekya'nın eski kalecisi Petr Cech, kariyerinde atmosferlerini unutamadığı maçlar arasında İstanbul'daki Galatasaray karşılaşmasını da anlattı.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal ve Chelsea formaları da giyen eski Çekya Milli Takımının Petr Cech, futbolculuk kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. Halen Chelsea'de danışmanlık pozisyondaki Cech'ten yıllar sonra Galatasaray itirafı geldi.
Petr Cech, kariyerinde en unutamadığı stat atmosferlerini anlattı. Cech, 2014 yılında İstanbul'da Galatasaray ile oynadıkları maçları da bu listeye aldı.
Petr Cech'in Galatasaray maçı anısı:
"2014 yılında Drogba'nın da orada olduğu zamanda Galatasaray ile deplasmanda oynamıştık. Taraftarların top rakipteyken ıslık çalma alışkanlığı vardı. 55 bin kişi aynı anda ıslık çalıyordu. Statta ne kadar yüksek yankılandığını hayal edebilirsiniz. Bir uçağın yanında durmak gibiydi. 15 metrede ötedeki arkadaşının ne dediğini anlayamıyordun.
Bunun yanı sıra Wembley Stadı'ndaki atmosferden de bahseden Cech, Sıra dışı gerçekten. Atmosfer her zaman harikadır ve final maçlarında bunu hissedebilirsiniz. Ayrıca Chelsea'de forma giydiğim dönemde Şampiyonlar Ligi maçları Stamford Bridge'de harikaydı. Özellikle 2005'te evimizde Barceloana ve Bayern Münih maçlarını hiç unutmam." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti
- Dolardaki tarihi rekorun ardından tepkiler gecikmedi
- Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan A Haber'e dolar yanıtı
- Başak'ın katilinin fotoğrafı ortaya çıktı
- Erdoğan'ın yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
- Erdoğan'ı kızdıracak 'maaş' teklifi
- Arınç'tan dikkat çeken ziyaret
- Sedat Peker video ile yanıt verdi
- Soylu'ya dikkat çeken sorular