Petr Cech'ten Galatasaray itirafı

13 Kasım 2021 Cumartesi, 10:15

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal ve Chelsea formaları da giyen eski Çekya Milli Takımının Petr Cech, futbolculuk kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. Halen Chelsea'de danışmanlık pozisyondaki Cech'ten yıllar sonra Galatasaray itirafı geldi.

Petr Cech, kariyerinde en unutamadığı stat atmosferlerini anlattı. Cech, 2014 yılında İstanbul'da Galatasaray ile oynadıkları maçları da bu listeye aldı.

Petr Cech'in Galatasaray maçı anısı:

"2014 yılında Drogba'nın da orada olduğu zamanda Galatasaray ile deplasmanda oynamıştık. Taraftarların top rakipteyken ıslık çalma alışkanlığı vardı. 55 bin kişi aynı anda ıslık çalıyordu. Statta ne kadar yüksek yankılandığını hayal edebilirsiniz. Bir uçağın yanında durmak gibiydi. 15 metrede ötedeki arkadaşının ne dediğini anlayamıyordun.

Bunun yanı sıra Wembley Stadı'ndaki atmosferden de bahseden Cech, Sıra dışı gerçekten. Atmosfer her zaman harikadır ve final maçlarında bunu hissedebilirsiniz. Ayrıca Chelsea'de forma giydiğim dönemde Şampiyonlar Ligi maçları Stamford Bridge'de harikaydı. Özellikle 2005'te evimizde Barceloana ve Bayern Münih maçlarını hiç unutmam." ifadelerini kullandı.