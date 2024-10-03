PFDK açıkladı: Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 117 Bin TL para cezası verdi.
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 117 Bin TL para cezası verdi.
Galatasaray'dan Michy Batshuayi de 117 Bin TL para cezası aldı.
PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde:
"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 112, 113, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. sporcusu MICHY BATSHUAYI'nin, 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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