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PFDK'de kritik istifalar: Yeni Başkan belli oldu!

PFDK'de kritik istifalar: Yeni Başkan belli oldu!

23.06.2025 21:05:00
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Cumhuriyet Spor
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PFDK'de kritik istifalar: Yeni Başkan belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkanvekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in istifa ettiğini açıkladı. PFDK'nin yeni başkanı da belli oldu.

TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkanvekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

TFF, yeni PFDK Başkanı'nın Başbuğ Pınarbaşı olduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.

PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz."

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