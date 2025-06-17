PFDK iddialarının ardından... Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru!

Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında

Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur"

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, bugünkü yazısında TFF Disiplin Kurulu üyelerinin Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili WhatsApp konuşmalarını kaleme aldı.

Yazıda yer alan iddialar şu şekilde:

"Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

"1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?"

"Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli."



