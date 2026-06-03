Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'den Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası

PFDK'den Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası

3.06.2026 14:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
PFDK'den Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre, 22 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Konyaspor 954 bin lira, Trabzonspor ise 529 bin lira para cezasına çaptırıldı.

Final maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle ve talimatlara uymadığı gerekçesiyle Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men ile 120 bin lira para cezası verildi.

Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında meydana gelen disiplin ihlalleri gerekçesiyle Arca Çorum FK'ye 220 bin, Esenler Erokspor'a da 110 bin lira para cezası uygulandı.

Esenler Eroksporlu futbolcu Guelor Kanga'ya ise çeşitli nedenlerle 4 maç men ve 90 bin lira para cezalarına hükmedildi.

İlgili Konular: #trabzonspor #konyaspor #PFDK

İlgili Haberler

Futbolda bahis soruşturması... PFDK'dan Zorbay Küçük kararı
Futbolda bahis soruşturması... PFDK'dan Zorbay Küçük kararı PFDK, bahis eylemi nedeniyle soruşturması yapılan hakem Zorbay Küçük'e "isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle ceza vermedi.
Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in son haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 10 kulüp ile bazı teknik direktör ve futbolcuları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.