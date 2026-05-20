Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

20.05.2026 15:53:00
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in son haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 10 kulüp ile bazı teknik direktör ve futbolcuları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Samsunspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Kocaelispor kurul tarafından disipline gönderildi.

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin ise "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevki gerçekleşti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar'ı da "sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı disipline verdi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK ve teknik direktörü Uğur Uçar da kurula sevk edildi.

Gözler yabancı kuralında: Galatasaray transfer için TFF'yi bekliyor Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, transfer listesine Dortmund forması giyen Julian Brandt'ı eklediği iddia edildi. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle temasa geçilirken, TFF'nin yeni sezonda 10+4'lük yabancı kontenjanı belirlemesi ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Kayserispor'dan TFF'ye dilekçe: 'Lig tescil edilmesin' Kayserispor, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için TFF'ye resmi dilekçe sundu.
TFF duyurdu: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tescil edildi Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini açıkladı. Kayserispor, ligin tescil edilmemesini ve küme düşmenin kaldırılmasını talep etmişti.