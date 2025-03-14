PFDK, Günay Güvenç'in cezasını açıkladı

Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında kırmızı kart görmüştü. "Rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle" PFDK'ye sevk edilen Güvenç için karar çıktı.

PFDK, Günay Güvenç'in cezasını açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:41

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ye sevk edilen Galatasaray kalecisi Günay Güvenç için karar çıktı.

Günay Güvenç için PFDK'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

1 maç ceza alan Günay Güvenç, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçta kadroda olmayacak


Etiketler: #Günay Güvenç #PFDK #ceza

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