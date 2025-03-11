Günay Güvenç devre arasında oyundan atılmıştı: Kırmızı kartın sebebi ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Galatasaray forması giyen kaleci Günay Güvenç, devre arasında hakem Yasin Kol tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Günay'ın gördüğü kırmızı kartın nedeni belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçının devre arasında Günay Güvenç kırmızı kart görmüş ve tecrübeli eldiven ikinci yarıyı tribünden takip etmişti.
Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatırken, Günay Güvenç tünelde hakem Yasin Kol ile münakaşaya girmiş ve ardından Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu ile tartışmıştı.
TARTIŞMA YAŞADILAR
Öte yandan Günay Güvenç'in hakem Yasin Kol'a söyledikleri ortaya çıktı.
Milliyet'teki habere göre Günay Güvenç, hakem Yasin Kol'a, "Kul hakkı yiyorsun. Sıkıyorsa gir içeri" dedi.
İKİ İSİM DE İHRAÇ EDİLDİ
Gerilimin üzerine Mevlüthan Çavuşoğlu'nun olaya müdahale ettiği ve ikili arasında küfürlü tartışma çıktığı aktarıldı.
Bunun üzerine Yasin Kol'un hem Günay Güvenç hem de Mevlüthan Çavuşoğlu'nu ihraç ettiği kaydedildi.
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