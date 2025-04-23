PFDK sevkleri açıklandı: Selçuk İnan kararı
Başakşehir maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maç öncesinde tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, teknik sorumlusu Selçuk İnan'ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek'i de kural dışı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.
Etiketler: #selçuk inan #TFF #PFDK
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