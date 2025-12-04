Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'ye sevk edilmişti: Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu!

PFDK'ye sevk edilmişti: Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu!

4.12.2025 22:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PFDK'ye sevk edilmişti: Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle ceza verildiğini duyurdu.

PFDK, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

Disiplin kurulundan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ 'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Sakaryaspor'da forma giyen Caner Erkin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 5 maç ceza aldı.

SERDAL ADALI'YA CEZA ÇIKMADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Ancak oyçokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

İlgili Konular: #ceza #Derbi #mert hakan yandaş

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den 3 maddelik ' ilk şampiyonluk kupası' açıklaması: 'Failler en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır'
Fenerbahçe'den 3 maddelik ' ilk şampiyonluk kupası' açıklaması: 'Failler en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır' Fenerbahçe, 1911-12 sezonundaki ilk şampiyonluk kupasının açık artırmaya çıkarıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
Sakatlığı bulunuyordu... Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi!
Sakatlığı bulunuyordu... Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski, takımla çalışmalara başladı.
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçına erteleme kararı!
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçına erteleme kararı! Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Olympiakos mücadelesinin ertelendiği duyuruldu.