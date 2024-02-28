PFDK'dan 2 maç men cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:55
PFDK'dan 2 maç men cezası!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fatih Karagümrük'ün Corendon Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle Mendes'e 2 maç men cezası uyguladığı bildirildi.

16 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

34 yaşındaki sol kanat hücumcusu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

Geçtiğimiz yaz Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Nasr takımından transfer edilen Mendes'in Karagümrük'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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