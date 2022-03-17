PFDK'den Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Fenerbahçe'ye 100 bin TL, Ali Koç'a ise 25 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 25 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un, kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamaları sebebiyle 25 bin lira, sarı-lacivertli kulübün de 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakasında bloke edileceği ifade edildi.
Beşiktaş yardımcı antrenörü Anıl Demirci'nin ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası aldığı duyuruldu.
Yukatel Kayserispor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 32 bin lira ceza kesen kurulun, Altay'a ise 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması nedeniyle 375 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
Çaykur Rizesporlu oyuncu Fabricio Baiano'ya, Kasımpaşa maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 1 resmi müsabakadan men cezası verildiği ifade edildi.
Adana Demirspor'un da Demir Grup Sivasspor müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 64 bin lira para cezasına çarptırıldığı, bazı taraftarların passolig kartlarının da bir sonraki iç saha müsabakasında bloke edileceği aktarıldı.
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