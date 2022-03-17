Galatasaray - Barcelona maçında Gerard Pique, taraftarın tepkisini topladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'yı ağırlıyor. Karşılaşmada ağır adımlarla oyundan çıkan Gerard Pique'ye tribünlerden büyük tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 22:34
Galatasaray - Barcelona maçında Gerard Pique, taraftarın tepkisini topladı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Barcelona'yı konuk ederken karşılaşmanın son bölümünde Gerard Pique oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında teknik direktör Xavi, Clement Lenglet'yi oyuna dahil ederken Pique'yi kenara aldı.

Ağır adımlarla oyundan çıkan Pique'yi hakem uyardı. Deneyimli savunmacının ağır hareketi tepki toplarken Pique yedek kulübesinin karşı tarafından sahayı terk etti.

Oyundan çıktıktan sonra yavaş adımlarla kulübeye giden Pique, yol boyunca tribünden atılan maddeleri hakeme gösterdi.

Pique'nin bu hareketi Galatasaray taraftarlarının tepkisini topladı.



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