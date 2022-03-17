Barcelona'dan Galatasaray'a göndermeli Pedri paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 yenildi. Katalan ekibi maçın ardından, sarı-kırmızılılara 'Harry Potter' göndermeli paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 22:54
Barcelona'dan Galatasaray'a göndermeli Pedri paylaşımı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı. İlk karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan temsilcimiz Galatasaray, rövanş  karşılaşmasından 2-1 mağlup ayrıldı. 

Müsabakanın ardından resmi hesabından paylaşımda bulunan Barcelona, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevincine atıfta bulundu.

Paylaşımda takımın ikinci golünü atan Pedri'ye yer veren Barça, gözlük ve Harry Potter görseliyle İspanyol futbolcunun sihir yaptığına dikkat çekti.

Barcelona bu paylaşımı ile attığı goller sonrası Harry Potter sevinci yapan Kerem Aktürkoğlu üzerinden sarı kırmızılara gönderme yaptı.



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