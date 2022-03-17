Barcelona'dan Galatasaray'a göndermeli Pedri paylaşımı

17 Mart 2022 Perşembe, 22:54

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı. İlk karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan temsilcimiz Galatasaray, rövanş karşılaşmasından 2-1 mağlup ayrıldı.

Müsabakanın ardından resmi hesabından paylaşımda bulunan Barcelona, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevincine atıfta bulundu.

Paylaşımda takımın ikinci golünü atan Pedri'ye yer veren Barça, gözlük ve Harry Potter görseliyle İspanyol futbolcunun sihir yaptığına dikkat çekti.

Barcelona bu paylaşımı ile attığı goller sonrası Harry Potter sevinci yapan Kerem Aktürkoğlu üzerinden sarı kırmızılara gönderme yaptı.