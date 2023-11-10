PFDK'den İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a 1 maç men cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 21:33
PFDK'den İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a ceza
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yılport Samsunspor'un antrenörü David Pietrzyk ile İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası aldı.


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