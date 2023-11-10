PFDK'den İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a 1 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yılport Samsunspor'un antrenörü David Pietrzyk ile İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Yargı krizinde tarafını belli etti!
- Mevduat faizlerinde sert yükseliş!
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- İYİ Parti yönetiminde yeni istifa
- 'Etrafınızdaki hukukçu geçinen çakallar...'
- Erdoğan yine 'Türkiye Yüzyılı' dedi
- Emniyet Önce paylaştı, sonra sildi, tekrar paylaştı
- Kaçak müteahhit AVM'de yakalandı
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!