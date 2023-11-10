PFDK'den İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a ceza

Yayınlanma: 10.11.2023 - 21:33

Güncelleme: 10.11.2023 - 21:33

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yılport Samsunspor'un antrenörü David Pietrzyk ile İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası aldı.