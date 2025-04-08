PFDK'den Karşıyaka'ya ceza!

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

PFDK'den Karşıyaka'ya ceza!
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DHA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 22:54

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışındaki takımlardan Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK, yeşil-kırmızılılara 1 Nisan'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılan Karşıyaka-Kuşadasıspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9 bin TL ceza kesti.

Aynı maçtaki saha olayları nedeniyle de kulübe 21 bin TL ceza geldi. Karşıyaka ligde 13 Nisan Pazar günü Silifke Belediyespor'u taraftarından yoksun ağırlayacak.


Etiketler: #Karşıyaka #PFDK #Seyircisiz

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