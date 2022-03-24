PFDK'den Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'a taraftarlara yönelik uygunsuz hakareti nedeniyle 4 maç ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Göztepe'ye para cezası verdi.
Kurul ayrıca Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar'ı da 4 maçla cezalandırdı.
NE OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor'da kaptan Sadık Çiftpınar, taraftardan gelen tepkiye ağır bir hareket ile karşılık verdi. Kasımpaşa'yı evinde ağırlayan Malatya temsilcisi, sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, maça Sadık Çiftpınar damga vurdu. Taraftara yaptığı hareketin ardından tepkilerin artmasıyla oyundan çıkmak isteyen oyuncu, 79. dakikada kenara alındı.
Sadık Çiftpınar'ın tribünlere yaptığı hareketin ortaya çıkması ile Yeni Malatyaspor Kulübü, oyuncuyu süresiz olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu.
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