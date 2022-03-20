Kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar'dan bir açıklama daha geldi: Karara saygı duyuyorum

20 Mart 2022 Pazar, 13:04

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta Yeni Malatyasporlu taraftarlar ile takım kaptanı Sadık Çiftpınar arasında gerginlik yaşanmıştı.

71 ve 74. dakikalarda yenilen gollerin ardından 2-0 geriye düşen Yeni Malatyaspor'da taraftarlar stoper Sadık Çiftpınar'ı ayağına her top gelmesinde ıslıkladı. Bir pozisyonda kendisini ıslıklayan taraftarlara el-kol hareketleriyle tepki gösteren Sadık, 77. dakikada tepkilere dayanamayarak oyundan çıkmak için kenara yöneldi.

Sadık'ı takım arkadaşları, Kasımpaşalı futbolcular ve hakem Ali Şansalan maçta kalması yönünde ikna etmeye çalıştı. Kasımpaşalı Ryan Donk, Sadık ile bir süre konuşup rakibini sahada kalması için ikna etti. Bütün bu ikna çabalarına rağmen oyuna devam etmek istemeyen Sadık, kenara değişiklik işareti yaptı ve 80. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.

Sadık Çiftpınar'ın bu hareketinin damga vurduğu mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazandı.

'KADRO DIŞI' AÇIKLAMASI

Yeni Malatyaspor, maçın ardından Sadık Çiftpınar'ın kadro dışı kalması yönünde karar verildiğini açıkladı.

Malatya ekibinin duyurusunda "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

SADIK ÇİFTPINAR'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sadık Çiftpınar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür diledi.

Çiftpınar, "İlk kez 2015-15 sezonunda formasını giydiğim Süper Lig'e yükseliş mücadelesinde onurla yer aldığım Yeni Malatyaspor formasıyla dün hayatımın en kötü gününü yaşadım. 7 aydır maaş almadan şu anda detaylandıramayacağım imkansızlıklara rağmen varını yoğunu takımı için ortaya koyan, koşullar ne olursa olsun maddi manevi fedakarlıklar yapan, sakat olduğu birçok dönemde bile ağrılarla ve sağlığını riske atarak sahada olup takıma katkı sağlamak isteyen, içerisinde bulunduğumuz ve Süper Lig seviyesine hiç yakışmayan kötü şartlara rağmen kendisinden çok takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan, FIFA'ya başvurup tek taraflı fesih hakkı olan özellikle yabancı uyruklu takım arkadaşlarına şifahen verilen sözlere kefil olup, kendilerini ikna edip, takıma dönmelerini sağlayan ve bu sözlerin defalarca tutulmayıp futbolcular karşısında yalancı duruma düşürülen bir takım kaptanı olarak dün yediğimiz ikinci gol sonrası her şeyin tek sorumlusu benmişim gibi şansıma ve aileme yönelik protestolar ve hiçbir haysiyetli insanın kaldıramayacağı sinkaflı küfürler öfke patlaması yaşamama neden oldu.

Sıkıntılı geçen 7-8 ayın birikimi ve tamamen öfke kontrolümü kaybetmemden dolayı ortaya çıkan kesinlikle doğru olmayan tepkim için başta Malatya şehri olmak üzere tüm futbolseverlerden özür diliyorum.

Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Söz konusu olayın herkesi olduğu gibi beni ve ailemi de derinden yaraladığını belirterek bir kez daha özürlerimi iletiyorum. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.