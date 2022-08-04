PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:46

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.