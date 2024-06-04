P&G Türkiye Yıldız Anneler projesinin 10. Yılında, ilkini 2014 yılında yaptığı Spor Kültürü Araştırması’nı yineledi: 'Bugün her 10 çocuktan 5’i düzenli spor yapıyor'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 15:46

Güncelleme: 04.06.2024 - 15:46

Olimpiyatlara sayılı günler kala Yıldız Anneler Projesi’nin sporcuları ve anneleriyle bir araya gelerek 10 yıldır gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek 37, Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecek 10 milli sporcunun Yıldız Anneler programı oyuncusu olmasının gururunu yaşarken, bu zorlu yolda çocuklarını hiç yalnız bırakmayan annelerimizi de destekliyoruz. Sporcularımızın verdikleri mücadeleyle, aldıkları başarılarla diğer annelere ve çocuklara, gençlere ilham olması en büyük dileğimiz” dedi.

Sporun bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişime verdiği katkıdan yola çıkarak çocukların ve gençlerin daha fazla spor yapmasını sağlamak amacıyla 2014 yılında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile Olimpik Anneler Projesi’ni başlatan P&G, projenin 10. yılını özel bir davetle kutladı. “Yıldız Anneler 10. Yılında Paris 2024 Yolunda” temalı davet, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ev sahipliğinde, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ile olimpik ve paralimpik sporcular ve annelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaların paylaşıldığı toplantıda milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu ve annesi Duygu Çakıroğlu ile paralimpik sporcumuz Abdullah Öztürk ve annesi İkbal Öztürk’ün konuşmacı olarak yer aldığı Yıldız Anneler Paneli de gerçekleştirildi. Gazeteci- Yazar Ömür Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, sporun yaygınlaşmasında annelerin rolü ve projenin çocukları ile gençlerin gelişimine verdiği katkı ele alındı. Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Yaz Oyunları öncesinde, Olimpik Anneler projesi ile başlayan ve Yıldız Anneler olarak devam eden projenin hikayesinin “Yıldız Anneler” kitabıyla geleceğe taşınacağının müjdesi de verildi.

PARIS 2024 YOLUNDA 47 SPORCU VE ANNESİNE DESTEK

Olimpiyat sponsoru olarak P&G’nin ülkemiz özelinde 2014 yılında bu özel projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Yıldız Anneler projemizle spor kültürünü yaygınlaştırmak, Türkiye’de daha fazla çocuğun düzenli spor yapmasını sağlamak ve böylece hem daha özgüvenli, sosyal, başarılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de olimpiyatlarda başarılarımızı annelere rehberlik ederek artırmayı hedefledik. Tam 10 yıldır yürüttüğümüz bu programımızla eğitim ve ekipman desteğinin yanı sıra olimpiyatlara katılan sporcularımıza ve annelerine de destek veriyoruz. Bir süre önce Yıldız Anneler projemiz altında sporda eşitliğe ve kapsayıcılığa katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile iş birliği yaparak 10 paralimpik sporcu ve annesini desteklemeye başladık. Böylece bu yıl, Paris 2024 yolunda desteklediğimiz sporcu ve anne sayısı 47’ye ulaştı. Ülkemizi Olimpiyatlar’da temsil edecek 37, Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecek 10 milli sporcunun Yıldız Anneler programı oyuncusu olmasının gururunu yaşarken bu zorlu yolda çocuklarını hiç yalnız bırakmayan annelerimizi de destekliyoruz. Sporcularımızın verdikleri mücadeleyle, aldıkları başarılarla diğer annelere ve çocuklara, gençlere ilham olması en büyük dileğimiz. Desteklediğimiz 14’ü kadın 29 sporcu, ülke olarak toplam 13 madalya kazandığımız Tokyo Olimpiyatları’ndan 8 madalya ile dönmüştü. Paris 2024’te Olimpiyat başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

DÜZENLİ SPOR YAPMA ORANI HER 10 ÇOCUKTA 5 ÇOCUĞA YÜKSELDİ

Projeyi hayata geçirmeden önce yol haritalarını belirlemek için yaptıkları ve her 5 yılda bir gerçekleştirdikleri Spor Kültürü Araştırması’nı yaş, bölge ve cinsiyet kırılımında Türkiye’nin tüm bölgelerini temsil edecek şekilde 600 kişiyle yüz yüze görüşerek yenilediklerini ve proje ile katedilen yolu gözlemlediklerini belirten Turnaoğlu, “2014’te yaptırdığımız araştırma, spor kültürünün geliştirilmesine olan ihtiyacı ve bu yolda annelere büyük rol düştüğünü ortaya koymuştu. Araştırmayı ilk yaptırdığımızda 10 çocuktan sadece 2’sinin düzenli spor yaptığını gördük. 2019’da bu sayı 10 çocuktan 3 çocuğa çıktı. 2024’te ise artık 10 çocuktan 5’i düzenli spor yapıyor. Spor yapan kız çocuklarının oranı yüzde 27 artarken, spor yapan erkek çocukların oranı yüzde 15 arttı. Kız çocukları arasında en popüler düzenli sporlar sırasıyla atletizm, voleybol, spor salonları ve dans iken erkeklerde sırasıyla futbol, atletizm, basketbol ve su sporları oldu. Çocuklarının sporu bir meslek olarak seçmesini isteyen ebeveynlerin sayısı 5 yıl öncesine oranla yüzde 18 artarak, yüzde 55’e ulaştı. Tüm bunlar bize Yıldız Anneler projesinin ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor” bilgisini verdi.

YILDIZ ANNELER KİTAP OLUYOR

Yaptığı konuşmada kısa bir süre sonra çıkacak olan Yıldız Anneler kitabının müjdesini de veren Tankut Turnaoğlu, davet kapsamında gerçekleştirilen panelin de moderatörlüğünü üstlenen Ömer Kurt tarafından kaleme alınan bu özel çalışmayı “Yıldız Annelerin, çocuklarının milli sporcu olması yolundaki emeklerine bir saygı duruşu” olarak tanımladı.

“KÜÇÜK ADIMLARLA BÜYÜK FARKLAR YARATTIK”

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, P&G ile çıktığımız bu yolda, annelerimizin sporcularımızın yetişmesine sundukları yeri doldurulamaz katkıları ön plana çıkararak, hem anneleri çocuklarını spora yönlendirmeleri için teşvik ettik hem de yüzlerce sporcumuz ve annesine destek sağladık. 81 ilde 81 okula spor malzemesi hedefiyle uzun yıllardır ülkemizin hemen her köşesinde küçük adımlarla büyük farklar yarattık. Yurt çapındaki okullarımıza spor malzemesi temin ederek çocukların sporla tanışmasına, öğretmenlerinin onlara spor sevgisi aşılamaya devam etmesine vesile olduk. 6 Şubat deprem felaketinden hemen sonra P&G Türkiye ve diğer partnerimiz TOG (Toplum Gönüllüleri) Vakfı iş birliğiyle Gaziantep’te bir Umut Evi inşa ederek bölgenin uzun vadeli iyileşme planına bir umut tohumu da biz ektik. Açtığımız spor okuluyla sporun iyileştirici gücünü bölgedeki çocuklara ve gençlere taşıyarak, toplumumuza kalıcı bir fayda sağlıyoruz. P&G Türkiye’ye ve bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, tüm milli sporcularımıza Paris 2024 yolunda başarılar diliyorum” dedi.

“TOPLUMDA BİRÇOK ÖNYARGIYI DEĞİŞTİREN GÜÇLÜ BİR DOKUNUŞ”

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise "P&G’nin spora verdiği desteği daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir platforma taşıyarak 10 yıldır devam eden projesini ‘Yıldız Anneler’ şeklinde değiştirmesi ve Paris 2024 Yolunda, 10 paralimpik sporcumuzu ve yıldız annelerini programa dahil etmesi, küçük gibi görünen ama toplumda birçok önyargıyı değiştiren güçlü bir dokunuş. Bu dokunuşla birlikte, 2024 Paris yolunda sağlanan destek aslında şunu da gösteriyor; Olimpik Oyunlar ve Paralimpik Oyunlar birbirlerinin ayrılmaz parçalarıdır. P&G’nin desteğiyle, sporcularımızın sınırsız çabaları, bizlerin tutkulu çalışmaları ve tabii ki güçlü destekçilerimizin katkılarıyla büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu iş birliği, sportif başarıların ötesinde, toplumda Paralimpik Hareketin benimsenmesi, farkındalığın artırılması ve engelli bireylerin hayatlarına dokunmak adına büyük bir anlam taşıyor. P&G ile yaptığımız bu değerli iş birliği, sadece Paralimpik sporcularımız için değil, aynı zamanda annelerimiz üzerinden toplumumuz için de umut dolu bir geleceğin kapılarını aralıyor" diye konuştu.