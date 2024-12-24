Piatek, yılı zirvede tamamladı!

Gol krallığı yarışında 10 golü bulunan Trabzonsporlu Simon Banza'yı geride bırakan Krzysztof Piatek, 12 golle adını ilk sıraya yazdırdı.

Piatek, yılı zirvede tamamladı!
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:07

RAMS Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında kaydettiği gollerle bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

YILI ZİRVEDE TAMAMLADI

Gol krallığı yarışında 10 golü bulunan Trabzonsporlu Simon Banza'yı geride bırakan Piatek, adını ilk sıraya yazdırdı. Polonyalı oyuncu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında yılı zirvede tamamladı.

Piatek, UEFA Konferans Ligi'nde de 9 kez fileleri havalandırdı.


Etiketler: #Krzysztof Piatek #gol krallığı #Rams Başakşehir

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