Başakşehir'den muhteşem geri dönüş: Krzysztof Piatek'in hat-trick'i 3 puanı getirdi!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 16:08

Güncelleme: 28.01.2024 - 16:12

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.

Konyaspor, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleri ile 2-0 öne geçti. Başakşehir'de 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, 30 puana yükseldi. Konyaspor, 21 puanda kaldı.

Başakşehir, bir sonraki haftada sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında Rizespor deplasmanına gidecek.