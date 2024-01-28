Başakşehir'den muhteşem geri dönüş: Krzysztof Piatek'in hat-trick'i 3 puanı getirdi!

Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 16:08
Başakşehir'den muhteşem geri dönüş: Krzysztof Piatek'in hat-trick'i 3 puanı getirdi!
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Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.

Konyaspor, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleri ile 2-0 öne geçti. Başakşehir'de 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, 30 puana yükseldi. Konyaspor, 21 puanda kaldı.

Başakşehir, bir sonraki haftada sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında Rizespor deplasmanına gidecek.


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